A dicembre aprirà il Cau dalle 20 alle 24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’Azienda Usl ha confermato l’apertura nei primi giorni didel Cau di Scandiano, che affiancherà in orario 20-24 il Punto di primo intervento operativo20, così come concordato precedentemente con i sindaci della Ctss. A dare notizia della novità è l’Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria (Ctss). L’organismo, presieduto dal numero 1 della Provincia Giorgio Zanni, si è riunita ieri pomeriggio per un aggiornamento sull’applicazione provinciale del piano di riordino regionale dell’emergenza-urgenza promosso dalla Regione Emilia-Romagna "per continuare a garantire – si legge in una nota – elevati livelli di assistenza nell’attuale contesto di forte criticità nazionale provocato dalla carenza di personale medico e infermieristico, in particolare modo proprio nel settore dell’emergenza-urgenza".