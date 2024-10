Nehellenia ricorda Global All Stars | Le altre queens mi hanno fatto sgambetti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il percorso aAlldicontinua e questa settimana, intervistata da FunWeek, ha confermato di aver avuto qualche piccolo problema con lein gara. “Essere scelta è stata un’emozione fortissima,scelto il meglio del meglio di ogni nazione quindi essere considerata il meglio del meglio dell’Italia Beh, tanta roba. Umanamente, poi, è stata un’ulteriore conferma dato che di mio sono una persona molto insicura. Per questo, ricevere prima le certezze da Drag Race Italia e adesso in un contesto cosìe per me è stato bellissimo. È stata una crescita personale molto forte in quanto ha significato mettersi in gioco con persone diverse e in un contesto diverso, molto difficile. Per capire fin dove riuscissi a spingermi non essendo nella mia comfort zone. Mi ha reso sicuramente più maturo”.