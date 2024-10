Il principe William pazzo di gioia per l’Aston Villa | Da non credere ho perso la voce

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 3 ottobre 2024)è tornato a vincere una partita in Champions League dopo oltre quarant’anni dall’ultima volta e tra i tifosi in festa c’è anche il, il primogenito di Re Carlo, che non ha mai fatto mistero della sua fede sfegatata per il club di Birmingham. Il clamoroso successo dei ragazzi di Emery contro il Bayern Monaco è stato accolto daldel Galles come una vera e propria notte storica e lo dimostrano i modi non proprio regali dell’erede al trono britannico nel festeggiare con entusiasmo e trasporto la splendida vittoria. Urla,, l’esultanza finale a pugni al cielo. E qualche effetto collaterale: “Hola. Non ci posso. 42 anni”. Così il tecnico Emery: “Ho detto ache sono questi i momenti migliori che possiamo vivere, gli ho consigliato di cercare di goderseli.