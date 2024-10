Il Campania teatro Festival fa tappa a Vallo della Lucania con il Puzzle di Salvetti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In attesa di asses.masses, l’evento internazionale del 17 novembre alPasolini di Salerno, ilfadomani sera 4 ottobre alle 20 nel cineLa Provvidenza di(Sa), dove, nell’ambitorassegna multidisciplinare diretta da Ruggero Cappuccio, sarà proiettato “Il”, un lungometraggio di Renato, che ha curato soggetto, sceneggiatura e regia, prodotto dall’associazione culturale Articolart, con Marina Sorrenti, Franca Abategiovanni ed Emanuele Zappariello. Il film, che strizza l’occhio a Frank Capra, racconta la storia di un gruppo di angeli incaricati di consegnare delle lettere in un paese del Cilento. In ognuna c’è il frammento di una frase e un’esortazione a mettere insieme i pezzi delper condividerne il significato.