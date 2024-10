Addio a Gherardo Guidi patron della celebre Capannina di Forte dei Marmi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 3 ottobre 2024), ildidei, si è spento a 84 anni, colpito da un malore improvviso.era una figura emblematica del mondonotte, un imprenditore visionario capace di portare nei suoi locali il megliomusica e dello spettacolo internazionale. La sua avventura cominciò nel 1960, a soli vent’anni, quando prese in gestione la Sirenetta di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. Da lì in poi, fu un susseguirsi di successi, che lo portarono a guidare locali storici come i Tigli e il Regine a Firenze, lo Sporting Club a Bologna, il Carillon a Viareggio e, infine, la leggendaria.Leggi anche: Lite per il fidanzatino, donna compra la benzina e dà fuoco a una 26enne Quarantadue anni di storia Nel 1982,rilevò la, riportandola all’antico splendore.