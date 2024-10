La Stagione 2024-2025 dell’OFF OFF Theatre

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) SETTIMADirezione artistica Silvano Spada OFF/OFFTeatraleDal 5 novembreal 18 maggioOltre trenta spettacoli in programma, dai grandi nomi del teatro ai giovani autori. Poi attori e registi della scena classica e contemporanea. Silvano Spada presenta i protagonisti della settimain Via Giulia. Alla voce “numero sette” si legge “simbolo per eccellenza della ricerca mistica”; cifra che rappresentala la scoperta e la conoscenza. Il numero con cui esplorare l’esistenza. Per questi motivi e per altri che ormai da anni prendono vita sul palco di via Giulia, la settima/OFFfirmata dal direttore artistico Silvano Spada, ha un sapore tutto particolare dai gusti più variegati. Temi sempre attuali, storie epiche o contemporanee, cronache annunciate o riprodotte, esperienze umane e introspezioni proibite.