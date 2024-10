La prima classifica delle città capoluogo di provincia più naturali d' Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ladei 112 capoluoghi dini rilasciata da 3Bee per la giornata mondiale dell'Habitat del prossimi 7 Ottobre, si basa sul parametro di Abbondanza Media di Specie per uso del suolo indiretta (MSA Land Use), un indicatore dell'integrità della biodiversità locale utilizzato per valutare l'impattoattività umane sull'ambiente naturale. Il parametro MSA è calcolato confrontando l'abbondanzaspecie in una zona con la loro abbondanza in un ambiente totalmente naturale (non coinvolto da attività umane). L'MSA varia da 0 a 1, dove 1 indica che la distribuzionespecie nella zona in analisi è completamente intatta, mentre 0 indica una regione o area totalmente antropizzata e artificiale. In questa analisi è stato utilizzato un sotto parametro dell'MSA, il Land Use (MSALU).