Il mio ragazzo se ne va per un viaggio di lavoro e mi lascia sola con i suoi 3 figli per 10 giorni senza nemmeno chiedermelo | la fidanzata furiosa

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Cosa non si fa per amore O quantomeno le cose si fanno, ma prima è necessario che entrambi le parti della coppia siano d’accordo. Non è questo il caso. Unainglese si è sfogata furibonda su Reddit, raccontando la piccola “disavventura” che le è accaduta in casa. La donna 39enne ècon un uomo di 50 anni che ha alle spalle un divorzio e tre(7, 10 e 14 anni) da gestire, assieme all’ex moglie. “Io e il mioviviamo insieme e stiamo insieme da un anno e mezzo. – ha scritto la donna spazientita – Ho unaa di quattro anni, lui ha treche vengono qui ogni due settimane. La bambina di 7 anni e quella di 10 anni hanno problemi comportamentali e ADHD (disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività, ndr). Sono un bel problema per me, che mi sto adattando alla vita con quattroquando sono a casa. E ho avuto problemi a legare con loro.