Condannato a tre anni per violenze domestiche | 85enne puntò coltello alla moglie

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L'Aquila - L'uomo costringeva laa subire minacce efisiche per, culminando con episodi estremamente gravi.a tredi carcere percontinue sullaUn uomo di 85è statoa tredi reclusione dal Tribunale di Sulmona, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Oltrepena detentiva, l'anziano dovrà pagare il risarcimento in sede civile e le spese legali del processo. La sentenza, emessa dal giudice Francesca Pinacchio, è il risultato di un processo che ha portatoluce episodi di violenza avvenuti tra il 2018 e il 2020. Secondo quanto emerso durante il procedimento, l'avrebbe sottoposto laa una lunga serie di abusi, sia verbali che fisici. Tra gli episodi più gravi, l'uomo le avrebbe puntato ungola durante un litigio, minacciandola di morte.