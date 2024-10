Scoppia uno pneumatico caos all’aeroporto di Bergamo | aereo fermo in pista sospesi tutti i voli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024)Orio al Serio di: lo scalo è chiuso esono statidopo che stamattina un volo Ryanair proveniente da Barcellona, appena atterrato, ha registrato lo scoppio di uno. Nessuno è rimasto ferito, ma l’sullae quindi impedisce l’operatività dell’aeroporto. I vigili del fuoco sono intervenuti innanzitutto per l’evacuazione dei passeggeri. Poi cominceranno le operazioni per rimuovere il velivolo. La società Sacbo che gestisce l’Aeroporto Milanocomunica che iin partenza sono ritardati e iin arrivo potranno subire dirottamenti o cancellazioni, fino alla riapertura dell’aeroporto Caravaggio. Articolo in aggiornamento L'articolounodiinproviene da Il Fatto Quotidiano.