Picasso ritrovato parla la grafologa | Così ho scoperto che la firma è autentica

(Di martedì 1 ottobre 2024) Milano – “Servono conoscenze tecniche, equilibrio e capacità di reggere alle emozioni”. In altre parole non bisogna lasciarsi suggestionare dalla possibilità di avere sotto mano un capolavoro. Lo dice Cinzia Altieri,forense,dell’arte e criminologa, la professionista milanese che ha vergato la perizia sull’autenticità delladisulla tela ritrovata in una discarica di Capri da un ignaro rigattiere che per cinquant’anni l’ha tenuta appesa in casa. “Un lavoro che richiede giorni di attente analisi – spiega l’esperta che in 30 anni di carriera ha esaminato opere di Leonardo da Vinci, De Chirico, Dalì e Fontana, per citare alcuni nomi – seguendo gli step di un protocollo internazionale utilizzato dalla polizia scientifica”.