I bar storici più belli d’Italia in cui prendere il caffè almeno una volta nella vita

(Di martedì 1 ottobre 2024) Da qualche giorno abbiamo presentato la nuova guida Bar2025 del Gambero Rosso in cui segnaliamo tutti i migliori bar del nostro Paese. Da Nord a Sud vi diciamo quali sono i posti perfetti per sorseggiare un ottimo, fare una pausa con un dolcetto oun aperitivo o un cocktail. In occasione della Giornata Mondiale del, che si celebra il 1° ottobre, vogliamo omaggiare la bevanda più famosa al mondo con una selezione di(che hanno ottenuto Tre Chicchi e Tre Tazzine, il massimo riconoscimento della guida Bar) con una passato lungo anche oltre 100 anni, in cuiununa. Segnate gli indirizzi! I migliorid'Italia Baratti & Milano Istituzione cittadina, "Baratti" - come lo chiamano i torinesi - troneggia dal 1858stupenda Galleria Subalpina.