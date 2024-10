Grande successo per il 7 Raduno degli Alpini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Domenica si è svolto a Modigliana il 7°che ha visto una notevole partecipazione di pubblico, la presenza della ‘Banda Città di Modigliana’, tante associazioni d’armi e labari di altri Comuni e due muli, fidati e fedeli compagni delle truppe di montagna, per una cerimonia molto suggestiva. L’inizio al ‘Parco’ di via Carnelli, la cui gestione è stata affidata dal Comune ai volenterosi uomini col cappello e la penna nera. Dopo l’alzabandiera c’è stato il saluto del capogruppo Cesare Samorì alle autorità presenti e un minuto di raccoglimento per gliche ‘sono andati avanti’. "Abbiamo allestito nuove installazioni nel parco – ha detto Samorì – sono tre massi strappati dalle loro sedi e rovesciati a valle dalle avverse condizioni atmosferiche. Li abbiamo portati così a nuova vita per non dimenticare".