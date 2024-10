Gli ultras volevano reperire armi e addestrare uomini per gli scontri

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2024) Non solo gestione del tifo, dei parcheggi e dei biglietti, glidi Milan e Inter erano molto interessati anche aglicon le altre tifoserie. «Organizzare e dar vita acon le opposte tifoserie o le Forze dell’Ordine è un aspetto fondamentale della mentalitàed essere un gruppo militarmente forte è essenziale per acquisire, rispetto ed autorevolezza». È questo che emerge dagli atti dei pm Paolo Storari e Sara Ombra nella loro richiesta di misure cautelare per i capifermati nella giornata di ieri.