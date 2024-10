Buongiorno l’erede di Kim | già leader e idolo dei tifosi del Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il difensore ha conquistato tutti in poche partite, diventando il nuovo pilastro della retroguardia Alessandroè stato designato comedi Kim Min-Jae, e non ha deluso le aspettative. In poche partite, il difensore ex Torino è già diventato unnella difesa dele unper i. Come riportato dal Corriere dello Sport, le ovazioni del pubblico del Maradona durante le sue prestazioni ne sono la testimonianza., un difensore moderno e completonon è solo un marcatore vecchio stampo, ma un difensore completo. Può giocare sia in una difesa a tre che a quattro, come centrale o come terzo difensore, dimostrandosi efficace contro avversari sia fisicamente forti che agili. La sua struttura fisica unita a una notevole intelligenza tattica gli permette di affrontare i duelli con sicurezza e senza ansia.