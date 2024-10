Addio a Dikembe Mutombo leggenda NBA e icona del basket mondiale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il mondo delè in lutto per la scomparsa di, una delle figure più iconiche e influenti nella storia della NBA., originario della Repubblica Democratica del Congo, si è spento a soli 58 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello. La sua morte ha scosso profondamente il mondo dello sport, suscitando un’ondata di commozione e ricordi da parte di giocatori, fan e figure di spicco della comunità globale.del(Credits: ANSA) – VelvetMag, una carrierariaè stato uno dei migliori difensori nella storia della NBA, famoso per le sue straordinarie capacità di stoppatore. Con i suoi 218 cm di altezza e un’apertura impressionante, è diventato una vera e propria muraglia difensiva. Grazie a ciò, si è guadagnato il soprannome di “re delle stoppate”.