Verizon DirectTV compra Dish per 1 dollaro più 98 mld debiti

New York, 30 set. (askanews) – La società di private equity TPG ha accettato di acquistare la quota rimanente di AT&T in DirecTV e di fondere la società satellitare con la rivaleper mantenere competitivo il fornitore di pay-TV nell'era dello streaming. AT&T ha accettato di vendere la sua quota rimanente del 70% di DirecTV a TPG per circa 7,6 miliardi di dollari in pagamenti fino al 2029, suggellando l'uscita del gigante delle telecomunicazioni dal settore dell'intrattenimento. TPG ha acquistato una quota del 30% nel 2021. DirecTV, in un accordo separato, ha accettato di acquistaredal proprietario EchoStar per un importo nominale di 1più l'assunzione di circa 9,8 miliardi di dollari di.