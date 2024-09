Krunic | Sfidare l’Inter è come un derby per me Bello veder vincere il Milan!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024) Conferenza stampa per Radealla vigilia di Inter-Stella Rossa di Champions League. Il giocatore ha parlato insieme al tecnico Vladan Milojevic. CONFERENZA DE VRIJ ALLA VIGILIA DI INTER-STELLA ROSSA CONFERENZA – Questa la conferenza stampa di Radealla vigilia di Inter-Stella Rossa, seconda partita di Champions League. Cosa significa per te tornare a giocare a San Siro? Sicuramente una grande emozione, ho passato tanto tempo della mia carriera qui. Non ho sentito i miei ex compagni, ci giocherò contro presto: è un’occasione speciale e aspetto con ansia la partita di domani. Che partita ti aspetti domani?gioca da anni con lo stesso sistema. Noi siamo un grande club, possiamo giocarcela con tutti. Non è facileavversari di questo livello. Abbiamo preparato al meglio la gara.