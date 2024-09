Infortunio Meret l’annuncio in radio sul ritorno in campo | Me lo ha svelato il portiere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si attende ilindi Alexdall’: arrivain direttafonica in merito al recupero dell’estremo difensore dei partenopei. Torna il sorriso in casa Napoli: un entusiasmo che non si respirava da mesi, merito anche del primo posto in classifica in solitaria conquistata dopo la vittoria per 2-0 contro il Monza, grazie alle reti siglate da Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia. Un momento più che positivo per la squadra partenopea, che nella prossima sfida è attesa dal Como allo stadio Diego Armando Maradona, con addirittura la possibilità di allungare – seppur solo momentaneamente – in classifica. Tra i protagonisti del match contro la squadra allenata dal tecnico Cesc Fabregas, ci sarà sicuramente Elia Caprile. L’ex estremo difensore di Empoli e Bari è divenuta la prima scelta dal momento in cui Alexè ai box.