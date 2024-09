Il programma spagnolo di politica sociale sulla masturbazione delle persone migranti non esiste

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il 26 settembre 2024 è stato pubblicato su X lo screenshot di un post indell’account «Jacinta Rebolledo» in cui si legge, in, cherebbe undel partitodi sinistra, Podemos, intitolato “Masturbación Evita Violación” (in italiano, “Laevita lo stupro”), che prevede volontari «nei punti di relax»sedi del partito «per aiutare ia rilassarsi». Nel post è presente anche la foto di una donna bianca che tiene in mano il pene di un uomo nero. Chi ha condiviso lo screenshot del post ha pubblicato un commento in italiano in cui si legge: «Siamo oltre la fantascienza. LAEVITA LO STUPRO. ogni giorno ci sono sempre più volontarie che aiutano ia scaricare la tensione masturbandoli».