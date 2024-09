Hockey Pista bilancio sufficiente Mirandola perde ma con onore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Parte con untutto sommato, la stagione 2024/25 dell’modenese, anche se la prima squadra dell’Amatori 1945 Modena si è limitata ad osservare le avversarie innella prima giornata del girone di qualificazione della Coppa Italia di A2. Ci ha pensato la matricola Picoa tenere alto il blasone modenese, purndo in casa con il quotato Correggio: il risultato finale però, è abbastanza ingiusto per la squadra di Iallacci, che contro una formazione decisamente più esperta, e tecnicamente superiore, ha saputo per larghi tratti giocare alla pari. In A2 però, non puoi fallire buone occasioni da rete, e poi non finire punito come è successo a De Stefano e compagni, ma la sensazione è stata comunque positiva, con buoni segnali, che sicuramente serviranno a dare maggior fiducia alla squadra.