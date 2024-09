Iran ' ci saranno conseguenze per l' assassinio israeliano'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Il ministro degli Esteriiano Abbas Araghchi ha messo in guardia dalle "pericolose" degli attacchi israeliani in Libano che hanno portato all'uccisione del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah. "L'Onu non è riuscita a prendere misure efficaci contro Israele" - ha detto incontrando il segretario dell'Onu Guterres e il presidente dell'Assemblea Philemon Young - "La continua ostruzione degli Stati Uniti, complici dei mali dei sionisti, nel Consiglio di sicurezza è illegale e vergognosa, volta a impedire qualsiasi pressione su Israele per fermare la sua aggressione a Gaza e in Libano".