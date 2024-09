Enrico Mereu e il Documentario Fuori dal Mondo | L’Arte e la Vita nell’Isola dell’Asinara

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024) Ildal”, diretto da Stefano Pasetto, racconta la straordinaria storia di, un ex guardia carceraria diventato scultore sull’isola. Questo luogo, conosciuto per il suo passato come carcere di massima sicurezza, è ora il rifugio di, che ha scelto di vivere lontano dal caos moderno, circondato solo dalla natura selvaggia e dalla tranquillità del mare. Il film, presentato al Festival Visioni dal, esplora le dinamiche dellaisolana, il legame con la natura ecome mezzo di espressione e rinascita. L’Inizio del Progetto: Da Guardia Carceraria a Scultoreracconta di aver incontrato il regista Stefano Pasetto per caso e di essere stato inizialmente scettico all’idea di raccontare la propriain un