Questo è legale? Verderami inchioda la sinistra | ma quale repressione

(Di sabato 28 settembre 2024) Il format di "4 di sera", il programma di Rete4, nel weekend prevede la contrapposizione sistematica delle istanze destra-, incarnate fin dalla conduzione affidata a Roberto Poletti e Francesca Barra. La puntata di sabato 28 settembre si apre con un aut aut che non lascia spazio a sfumature: il ddl del governo che contiene un giro di vite per le occupazioni e i blocchi stradali porterà sicurezza o? La co-conduttrice, più vicina alle posizione promosse dal centro, sembra d'accordo con quanti vedono nelle misure contenute nel ddl Sicurezza una pericolosa deriva di criminalizzazione del dissenso: "La domanda (ai telespettatori chiamati a inviare messaggi al programma, ndr) la faccio io: davvero pensate che queste misure verranno usate per la sicurezza?".