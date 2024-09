Luigi Buccico 45 anni fa moriva il papà del metrò collinare La si intitoli a lui rilanciata la proposta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 28 settembre 2024) “Era il 22 dicembre 1976, un mercoledì piovoso, quando, nella zonadi Napoli, cominciava, alla presenza dell’allora sindaco di Napoli, Maurizio Valenzi e di altre autorità, con la posa della prima pietra in via Mario Fiore, con una linea sulla carta e senza un centesimo in cassa, l’avventura della costruzione di quella che venne poi chiamata la linea 1 della metropolitana – ricorda Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. A breve decorrerà il 48esimoversario di quell’evento, e ancora il sogno di vedere la metropolitana completa, non si è realizzato. Un progetto che, in verità, fu redatto nel 1963 dall’Ente Autonomo Volturno e regalato all’amministrazione comunale finalizzato, in origine, alla costruzione della quinta funicolare che doveva collegare piazza Medaglie d’Oro con il rione Sanità“.