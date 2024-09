Le sanzioni della Magistratura della Giostra ai responsabili dei fatti del 1 settembre il commento del sindaco Alessandro Ghinelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Arezzo, 282024 – Leaideidel 1°IldelSuiaccaduti in occasionedel Saracino del 1si è espressa lache ha decisoparticolarmente severe per gli autori degli episodi avvenuti durante il corteo storico prendendo anche provvedimenti altrettanto esemplari nei confronti del quartiere al quale ideifanno riferimento e al quale saranno decurtati 2/3 del contributo annuo. “Sono sinceramente rammaricato per quanto successo e per le conseguenze alle quali gli episodi del 1hanno condotto.