Walter Zenga nuovo club manager del Siracusa | Progetto destinato a crescere

(Di venerdì 27 settembre 2024)è undirigente delCalcio 1924. L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale ed ex allenatore, fra le altre di Palermo, Catania, Sampdoria e Cagliari, assume l’incarico die brand ambassador. Questa mattina, per la prima volta, ha assistito alla seduta di allenamento della formazione siciliana nel suoruolo. A renderlo noto è stato lo stessoisolano. “Ho accolto con piacere la proposta del presidente Ricci – le prime parole da dirigente azzurro di– e sono pronto a misurarmi in questoruolo. Metto a disposizione della società azzurra la mia conoscenza del calcio nella convinzione che questosiaulteriormente”. “L’obiettivo – ha detto il presidente del, Alessandro Ricci – è quello di aggiungere un ulteriore tassello nel nostro organigramma.