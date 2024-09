Dramma ai Mondiali di ciclismo media svizzeri | Furrer non vista rimasta a lungo esanime nella foresta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) I portali, a cominciare da Blick, riportano le prime ricostruzioni sulla tragica morte di Muriel, ciclista svizzera di appena diciotto anni, vittima di un incidente aidi Zurigo. E si aggiungerebbeal, visto che la giovanissima atleta sarebbevicino al circuito di gara dopo il suo incidente. Il suo corpo, infatti, sarebbe purtroppo stato nascosto per la sua posizione alladelle moto e delle auto di supporto dopo essere finitazona boschiva in seguito all’impatto che ha susseguito la perdita del controllo della sua bicicletta a causa dell’asfalto bagnato per la pioggia battente. Blick riporta anche come l’elicottero di soccorso sarebbe arrivatolocalità di Kusnacht soltanto un’ora dopo la fine della gara, quando lanon era arrivata al traguardo e di lei si erano perse le tracce.