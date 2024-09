Capezzone | il campo largo ha chiuso le trasmissioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dicono che da giovane – un sacco di chili fa – Angelo Bonelli avesse una qualche somiglianza con Roberto Mancini: inspiegabilmente, l'ex golden boy di Sampdoria e Lazio non ha mai querelato. Ma ieri, all'improvviso – come un lampo nel buio – quella somiglianza è venuta fuori. Non esteticamente: non fraintendete. Ma per un vero e proprio colpo di tacco calcistico di Bonelli, una giocata sublime, un tocco da prestigiatore del football, roba da Mancini dei tempi d'oro appunto. Peccato che il pallone sia finito nella sua porta, ma questo è un dettaglio. Eccola la dichiarazione del leader verde dopo l'ennesima figuraccia della sinistra, finita spaccata, anzi lacerata, sul voto per il CdA Rai: «Ilnon esiste: è un lavoro che dobbiamo costruire». Sbam: undici parole, e altrettanti schiaffi al Pd e al resto della comitiva progressista.