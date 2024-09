A  Cervignano del Friuli il Festival del Coraggio Dal 16 al 20 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 27 settembre 2024) Saranno i temi di cui sentiamo (in tv) e di cui leggiamo (online e sui giornali) ogni giorno, ad animare la settima edizione deldel, un appuntamento divenuto, nel corso degli anni, fondamentale per un’intera comunità, quella didel, che lo ospiterà, ancora una volta, dal 16 al 20. Come di consueto, inoltre, ilè anticipato da una serie di anteprime a Pordenone, Udine, Aquileia, Strassoldo, come quella in programma il 25 settembre, alle 18, al teatro Pasolini di Cervignano, dove andrà in scena “Era bello il silenzio”, spettacolo teatrale liberamente ispirato dal romanzo “I ragazzi della via Pascoli” di Pino Roveredo.