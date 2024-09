Vittorio Feltri | I ciclisti mi piacciono solo investiti risponde Trentin | Meloni venga in bici con noi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Imi. Mi stanno sul cavolo. Gli sparerei, non lo faccio perché non sono armato, ma lo farei volentieri”. Sono queste le frasi shock di, pronunciate durante un evento a Milano, nelle quali si è scagliato contro ie in particolare le piste ciclabili. In risposta a queste gravi affermazioni, che esulano dalla definizione dello stesso consigliere regionale della Lombardia di “provocazione” è l’Associazione CorridoriProfessionisti Italiani (ACCPI): “Siamo amareggiati. Questa non è una provocazione, ma un incitamento alla violenza inaccettabile. Nel paese con il più alto tasso di morti per chilometro pedalato è imbarazzante vedere come gli utenti deboli della strada siano considerati come birilli. Il tema del rispetto del ciclista non può essere affrontato in modo così superficiale e ignorante.