Travolta da un’auto la calciatrice Martina Dezotti finisce in ospedale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La Spezia, 25 settembre 2024 – Questa volta ha dovuto fare i conti con un avversario ben più tosto dei difensori con è abituata a confrontarsi nelle partite del suo Spezia Women., 28enne capitano della squadra di serie C femminile, è statadamentre in sella alla sua bicicletta tornava verso casa. L’incidente sulla Variante Aurelia all’altezza della rotatoria verso Marinella. La 28enne giocatrice argentina aveva appena fatto la spesa al vicino Lidl e, in bicicletta, si stava dirigendo verso la sua abitazione nel centro di Sarzana, procedendo sulla Variante in direzione Carrara. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al momento di affrontare la rotatoria e svoltare verso il centro, è stata presa in pieno damobile che non le ha dato la precedenza.