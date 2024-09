Sinner e Kalinskaya non si parla d’altro | furto clamoroso

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Jannik, sui social non siche di questo. Se ne sono accorti tutti: si è trattato di unin piena regola. C’è stato un momento in cui si è temuto che la coppia più chiacchierata della primavera-estate 2024 fosse già scoppiata. Annaaveva improvvisamente smesso di seguire Janniksu Instagram e tanto era bastato perché i fan della coppia lanciassero l’allarme. Per fortuna, qualche ora dopo, era tutto rientrato e la ragazza compariva di nuovo tra i follower del numero 1 del mondo. Anna, il dettaglio fa sognare il popolo dei social (AnsaFoto) – Ilveggente.itNon si è mai capito se ci sia stata effettivamente maretta tra i due o se, invece, si sia semplicemente trattato di un piccolo bug della nota piattaforma social.