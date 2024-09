MotoGP Bagnaia | Tornare in pista per dimenticare Misano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “ingià questo fine settimana è sicuramente positivi e cii permetterà di lasciarci definitivamente alle spalleper concentrarci esclusivamente su Mandalika. Correre qui è sempre speciale per il calore e la grande passione che hanno gli indonesiani per il nostro sport”. Queste le parole di Peccoa due giorni dall’inizio del weekend in Indonesia sul circuito di Mandalika,dove l’anno scorso l’alfiere Ducati vinse partendo dalla 13ª casella, sfruttando una pesantissima caduta di Martin negli ultimi giri. “Non sarà sicuramente un weekend semplice – prosegue il due volte campione del mondo – qui il meteo è spesso imprevedibile, le temperature sono alte e le condizioni dellaspesso non ottimali, ma siamo pronti ad affrontare qualsiasi condizione e cercare di essere veloci fin da subito”.