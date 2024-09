Dal dramma al lieto fine In arresto cardiaco nel sonno Salvati entrambi dalle mogli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Erano le 6 del mattino quando ildi Amalia è stato interrotto: forse il bimbo di 7 mesi che scalciava nella sua pancia, forse il respiro affaticato del marito che dormiva al suo fianco, forse il destino. Di certo non è stato il caso ma il suo sangue freddo a salvare Alessandro dall’infarto che avrebbe potuto ucciderlo. E’ riuscita a restare calma, chiamare il 118 e un istante dopo cominciare le manovre rianimatorie che aveva imparato al corso BLS. Lo stesso sangue freddo di un’altra donna, Eleonora: svegliata dal respiro insolito nelha capisce che il compagno Marco sta male, ha recuperato dalla memoria quel corso di salvamento in mare in cui aveva imparato le manovre cardiorespiratorie e lo ha strappato alla morte.