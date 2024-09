Così è cambiata la percezione internazionale su Giorgia Meloni Parla Calovini FdI

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La, dopo la consegna del premio ada parte dell’Atlantic Council, è quella di un mondo che, oggi, guarda con estremo interesse alla premier italiana non solo per la primizia data da una donna al comando dell’Italia, ma anche per il peso specifico delle sue proposte e per il modo con cui si pone nei confronti dei suoi interlocutori.a Formiche.net Giangiacomo, deputato di Fratelli d’Italia, raggiunto telefonicamente a New York: relatore del Piano Mattei e membro della delegazione italiana presso l’assembleamentare della Nato, è stato presente alla cerimonia di conferimento del Global Citizen Awards.