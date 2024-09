Non voglio mica la luna voglio Gucci

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un invito a fermarsi. Per ritrovare se stessi. Per guardare il mondo con occhi nuovi. Mentre la Triennale si veste dei colori del tramonto, Sabato De Sarno presenta la sua collezione per la prossima Primavera Estate. «Un anno dopo, questa collezione racconta un percorso di costruzione compiuto. Istante dopo istante, ho sedimentato la mia idea per», commenta il direttore creativo. «Un casual grandeur che prende forma attraverso le mie ossessioni — il tailoring, la lingerie, la pelle, le silhouette anni Sessanta — combinate a un’instancabile esplorazione del patrimonio di questo brand. E a un’attitudine irriverente, sempre». Partendo dalRosso Ancora, la palette della stagione si declina sui toni del grigio, del bianco e del verde, che rimanda alla sfumature «brat» che ha caratterizzato l’estetica dell’Estate appena trascorsa.