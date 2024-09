La società diversifica il proprio portafoglio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) UN FATTORE fondamentale nel percorso di crescita di Ceme è costituito da acquisizioni mirate e sinergiche in termini di mercati e diprodotti. Una strategia che prende le mosse e trova un primo e fondamentale step nell’acquisizione di Ulka nel 2006, decisiva per incrementare la presenza di Ceme nel mercato delle pompe a vibrazione. In particolare, le tecnologie avanzate e le linee automatiche di produzione di Ulka hanno dato un notevole slancio nel settore del coffee e beverage, consentendo un miglioramento della qualità e soprattutto dell’efficienza produttiva. Un altro passaggio fondamentale avviene 15 anni dopo, con l’acquisizione nel 2021 di Ode, gruppo attivo nella produzione di pompe e valvole solenoidi.