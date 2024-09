Tifosi della Roma uniti con De Rossi | la vittoria non basta fischi assordanti per i giocatori

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di domenica 22 settembre 2024) Laha vinto in un clima molto particolare allo stadio Olimpico contro l’Udinese dopo una prestazione più che ottima Sono stati giorni molto tesi in casadopo l’esonero di Daniele De. Igiallohanno contestato l’operato del club, che ha poi visto le dimissioniCEO Lina Souloukou. Ma non solo, perché nel mirino sono stati messi anche i senatori del gruppo, su tutti Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, soprattutto perché sono stati tanti gli allenatori mandati via negli ultimi anni. Lo striscioneCurva Sud (ANSA) SerieANews.comEd è chiaro che se tanti allenatori vanno via, per un motivo o per un altro, non può essere solo per motivi tecnico-tattici. Igiallosi sono schierati apertamente a favore di De, con diversi striscioni in tutti i settori. La Tribuna Tevere Parterre ha esposto: “DDR Sempre con noi“.