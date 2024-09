Schiaffo ai cittadini in allarme per i rom | il Pd li vuole denunciare per razzismo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 22 settembre 2024) In tre anni l'amministrazione Gualtieri è riuscita a chiudere un solo campo rom, quello di via Cesare Lombroso, usando 500 mila euro di fondi europei e sistemando 145 persone (tranne le sei famiglie che si sono organizzate da sole) tra case popolari, alloggi delle cooperative e posti nei residence comunali. Anzi, un solo residence: quello di via della Cerquetta a La Storta, dove sono stati collocati dieci nuclei familiari su 33. È proprio in questa zona che la preoccupazione dei residenti ha iniziato a montare, tanto che già in 300 hanno firmato la petizione indetta dalla Lega del Municipio XV con cui si chiede almeno di ridurre il numero di persone alloggiate. Perché il timore, spiegano i firmatari, è che dopo aver chiuso il ghetto di Lombroso se ne stia semplicemente aprendo un altro.