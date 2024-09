Calcio Eccellenza Toscana Mazzola c’è il Signa Asta a casa Castiglionese Sinalunghese sul campo dell’Affrico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Torna inilche oggi alle 15 a Cerchiaia attende il. Marco Ghizzani (nella foto a sinistra), tecnico biancoazzurro ha parlato così alla vigilia del match. "È una partita come tutte le altre Noi contiamo partita per partita, a prescindere dal valore degli avversari. Credo che siamo anche noi una squadra importante, che vuol dimostrare tanto e che vuole crescere insieme. Questo è quello che porto avanti con la squadra per assumere sempre più mentalità e passione, anche per portare rispetto alla proprietà che ci sta dietro e non ci fa mancare niente. Dobbiamo essere decisi nel portare avanti il nostro progetto. La squadra si è allenata bene, è un gruppo unito e compatto e che ha voglia di dimostrare. Dobbiamo solo prendere le misure con il nostro, dove molti ragazzi hanno giocato poco. Sono tutti disponibili, vedremo poi chi manderò in".