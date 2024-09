Ugo e Jacqueline Gardiner chi sono i genitori di Jasmine Paolini e cosa fanno nell vita

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 settembre 2024) Bella, spontanea, genuina e cresciuta con la passione per il tennis che ihanno alimentato supportandola in tutte le sue scelte. Idi si chiamano Ugo e e hanno sempre seguito la figlia che oggi sta raccogliendo i frutti di tanti sacrifici e anni di allenamento. Il padre di, Ugo, è di Lucca mentre la madre,è «per metĂ polacca e per metĂ ghanese. Per la precisione, mia nonna è polacca e mio nonno del Ghana», ha detto la tennista.è così cresciuta a Bagni di Lucca dove è avvenuto il primo incontro tra i suoi. ChidiUgoha 62 anni, è toscano originario della Garfagnana (in provincia di Lucca). Di lui si sa poco, ma quel poco dice tutto: da giovane era proprietario di un bar, lì conobbe quella che sarebbe diventata sua moglie,