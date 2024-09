LIVE Olimpia Milano-Venezia 20-12 Supercoppa Italiana basket 2024 in DIRETTA | avvio convincente dell’EA7

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NAPOLI-VIRTUS BOLOGNA (SEMIFINALE) DALLE 20.45 21-13 1/2 Mirotic. Lever ha difficoltà a contenere Mirotic, sono due liberi per il 33 di. 20-13 1/2 Tessitori. Tessitori si gira verso canestro contro Caruso, ne forza il fallo e guadagna due liberi. Primo minuto di nuovo senza canestri. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER –: Dimitrijevic, Ricci 5;: Kabengele 5 Non una, ma DUE stoppate di Caruso su Tessitori e Moretti, si chiude così il primo quarto con il 20-12 di. 20-12 2/2 Casarin. Cerca la penetrazione un molto volitivo Casarin, altri liberi per lui con 42?5 alla fine del quarto. 20-10 Sul rimbalzo arriva Tessitori che appoggia i due punti. 20-8 Trova una coppia di liberi Davide Casarin, che fa 1/2.