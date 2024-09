Lama alla gola di tre studenti per una rapina Inseguito a distanza e poi catturato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 21 settembre 2024) "Dammi il cellulare e tutti i soldi che hai o ti ammazzo". Terrore in strada a Verderio, dove untore in scooter ha aggredito tredelle superiori in stradafermata dell’autobus per andare a scuola. Tra loro anche una ragazzina. La sua latitanza è però durata poco. I carabinieri lo hanno arrestato poco dopo a Vimercate. Mentre scappava è rimasto coinvolto in un incidente, ma i militari della compagnia di Merate lo stavano già seguendo a, dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza comunali e tramite la localizzazione di uno degli smartphone rubati. Si tratta di un cittadino marocchino di 37 anni, senza fissa dimora e irrere in Italia, perché non ha il permesso di soggiorno. Il 37enne mercoledì mattina, in meno di un’ora, hato tre adolescenti che, a piedi, stavano raggiungendo la fermata dei pullman per poi recarsi a lezione.