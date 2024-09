Juventus-Napoli legale | Volontà di procedere con una class action

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) L’avvocato Luca Rubinacci e il collega Erich Grimaldi hanno ottenuto dal Tar Piemonte l’ordinanza che ha rievocato il divieto di trasferta per due tifosi partenopei, che oggi hanno raggiunto Torino per assistere alla partita tra lae il. I due sostenitori, padre e figlio residenti in provincia di, hanno potuto accedere all’Allianz Stadium, ma resta la delusione per il resto dei tifosi residenti in Campania e impossibilitati dall’assistere al match. Il Tare della regione Piemonte ha revocato il divieto di trasferta ai due tifosi in quanto: “Non costituente un gruppo organizzato che potrebbe invece unitariamente fomentare risse tra tifoserie e l’incedibilità dei biglietti”, come riportato nell’ordinanza.