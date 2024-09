Il sindaco di Buenos Aires al Papa ' vieni qui per giudicare'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Dopo il governo del presidente Javier Milei, anche il capo del governo della città di, Jorge Macri, ha risposto alle dichiarazioni diFrancesco, che ha criticato l'uso dello spray al peperoncino in una manifestazione di pensionati. Il cugino dell'ex presidente Mauricio Macri ha sottolineato che "bisogna stare qui per dare opinioni". "Ho un ottimo rapporto con molti attori della Chiesa, ma per dare un parere su queste cose bisogna essere qui, capire cosa sta succedendo, tenere conto di tutte le variabili in gioco e non fare il riduzionismo di un fatto o ascoltare una sola campana", ha detto Jorge Macri a Radio Continental.