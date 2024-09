Ceccon racconta il vuoto che si vive dopo una grande vittoria | È la parte oscura nessuno ne parla

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2024), oro olimpico nei 100 metri dorso, ha rilasciato una breve intervista a Relevo, dove hato che da piccolo ha giocato a tennis. «Mio padre ama il nuoto e ama tutti i tipi di sport. Quando avevo tre anni, mi portò in piscina con mio fratello. Mi piaceva l’acqua. A sette o otto anni ho iniziato a giocare a tennis. E quattro anniho dovuto scegliere uno sport».è stato da sempre bravo in più sport: «Ero un buon tennista. Ero alto, ero anche bravo nell’atletica, anzi credo di essere stato bravo in tutti gli sport. Ho frequentato una scuola media vicino a Vicenza e alla fine ho deciso di dedicarmi al nuoto. Credo di aver fatto bene». Quasi tutti gli sport.precisa: «Odio il calcio. Mi piace guardare il tennis, il basket ma non il calcio».su Phelps Michael Phelps è la sua ispirazione. «Era il migliore, tecnicamente dominava tutto.