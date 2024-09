Magic | The Gathering Netflix annuncia a gran sorpresa la serie animata tratta dal celebre gioco di carte

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 20 settembre 2024) Durante l’evento annuale Geeked Week diè statata condela produzione di unaispirata aldi: The. Lo showrunner scelto è Terry Matalas. Lo spettacolo è prodotto in collaborazione con Hasbro Entertainment e Wizards of the Coast. I dettagli sulla trama sono ancora tenuti segreti. Ma pensando alle storie che ci sono dietro alsi potrebbero approfondire veramente molte trame. Laera statata inizialmente nel 2019, ma di recente si stava diffondendo l’idea che lo show non sarebbe più andato avanti su. La prima iterazione dellaè stata supervisionata dai fratelli Russo, famosi per l’MCU.