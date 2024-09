Chi è Mark Robinson il Nazista Nero repubblicano e fedele di Trump candidato a governatore della Carolina del Nord

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bufera suldel, finito nel mirino dopo che è venuta alla luce la notizia secondo la quale si sarebbe definito un “” e avrebbe fatto altri commenti incendiari sul forum di un sito pornografico. Nonostante le pressioni di diversi esponenti repubblicani locali, lui però non molla: “Restiamo in questa corsa, siamo qui per vincerla”, ha annunciato, smentendo la Cnn che avrebbe diffuso “salaci bugie da tabloid”. Il timore dei Gop è che questo possa avere conseguenze sulla competizione presidenziale tra ildel partito Donalde la democratica Kamala Harris. Lo stato contesodel, doveè attualmente vice, dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nelle elezioni per la Casa Bianca di novembre.