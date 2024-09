Convivenza con l’Alzheimer | Fiori che nascono nel cemento L’amore che diamo arriva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Undici anni fatti di tanti momenti bui interrotti da sprazzi di luce, di solitudini ma anche di tanta tenerezza, riempiti dalla gioia di momenti brevi in cui sulle labbra della madre riaffiorano i nomi, si accendono ricordi. Undici anni dicon, che Stefano Cogno, monteclarense, cuoco e care giver per mamma Marina, ha voluto ricordare anche quest’anno, a modo suo, con le foto fatte insieme alla madre affisse in negozi e luoghi simbolici del loro paese: il Comune, la chiesa, il Centro Fiera del Garda. La solitudine che molte famiglie denunciano, Stefano la conosce bene. "Purtroppo certe cose se non le vivi non le capisci – racconta – ecco perché mi impegno, con questo gesto simbolico delle locandine, per raccontare anche al mondo esterno questa malattia.